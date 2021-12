Michela Moioli è tornata al successo dopo 10 mesi, è tornata al successo dopo 10 mesi, vincendo a Cervinia la prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross. La Campionessa Olimpica ha trionfato sulle nevi di casa, giganteggiando in maniera perentoria in una finale decisamente spettacolare in cui è emerso tutto il suo talento. L’azzurra è risultata impeccabile di fronte al proprio pubblico e ha riaperto il discorso per la conquista della Sfera di Cristallo.

Moioli si riscatta: vittoria al fotofinish sulle nevi di casa

La bergamasca ha dimostrato uno stato di forma davvero eccellente quando manca poco più di un mese alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dove andrà a caccia del secondo sigillo a cinque cerchi. La nostra portacolori ha analizzato la sua prestazione tramite i canali della Fisi: “Mi sono liberata di un grande peso perchè avevo molta pressione sulle spalle per il fatto di correre in casa e perchè le prime gare non erano andate benissimo“. Michela Moioli ha proseguito: “Dedico la vittoria alla mia famiglia che è venuta qui a tifarmi, ho gareggiato per loro e per tutta la squadra. Sapevo che avrei potuto ottenere un buon risultato, così ho dato il massimo. La big final è stata una battaglia sportiva, ma io sono una combattente e sono molto felice, avevo veramente bisogno di questa vittoria”.

