Snowboard cross: Moioli perfetta, vittoria a Reiteralm

Coppa del Mondo - Michela Moioli stravince la gara di Reiteralm davanti a Lindsey Jakobellise si riprende la testa della classifica di Coppa del Mondo. Peccato per Raffaella Brutto, in lizza per il podio e caduta per evitare Trespeuch franata davanti a lei.

00:01:43, 371 Visualizzazioni, 37 minuti fa