Inizia al meglio il cammino degli italiani nel week-end di Montafon. Sulle nevi austriache va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross e gli azzurri si sono esaltati nella giornata dedicata alle qualificazioni. Ricordiamo che le gare, maschili e femminili, sono in programma per venerdì (sabato appuntamento con la prova a squadre). Tra gli uomini strepitoso Omar Visintin: l’azzurro, dopo aver iniziato al meglio con il secondo posto di Secret Garden, si impone nelle qualifiche con il crono di 58.42. Alle sue spalle il canadese Eliot Grondin e l’altro italiano Lorenzo Sommariva. Quarto il leader di Coppa Alessandro Haemmerle, mentre eccellente quinto Matteo Menconi. Avanza anche Tommaso Leoni, 25mo.

Eliminati invece Michele Godino e Filippo Ferrari, rispettivamente trentaseiesimo e quarantaduesimo. Al femminile il miglior crono al termine della prima run è della campionessa del mondo Charlotte Bankes: per la britannica 1:01.82. Seconda la sorpresa australiana Josie Baff, poi la canadese Meryeta Odine. Da sottolineare la nona piazza di Eva Samkova: la ceca ha sbagliato nella prima discesa, ma si è rifatta con gli interessi nella seconda, trovando un crono impressionante sotto il minuto. In casa azzurra bene Sofia Belingheri, quarta, e Michela Moioli, quinta. Qualificata anche Francesca Gallina, dodicesima, mentre non ce l’ha fatta Caterina Carpano, diciottesima.

