Snowboard

Snowboard, Ester Ledecka torna a vincere a Cortina d'Ampezzo, Nadya Ochner 4ª per un centesimo

SNOWBOARD - La ceca, vero e proprio fenomeno della disciplina e campionessa olimpica in carica, torna a vincere dopo essersi dedicata più allo sci alpino, doma in finale la russa Sofia Nadyrshina. Perde il podio per un solo centesimo l'italiana Nadya Ochner, beffata nella Small Final dall’elvetica Ladina Jenny.

00:02:20, un' ora fa