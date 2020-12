Roland Fischnaller deve accontentarsi del quarto posto nel PGS di Carezza, seconda tappa di Coppa del Mondo di snowboard alpino 2020-2021 . La prova è stata vinta dall’austriaco Benjamin Karl, il quale ha trionfato in finale, al termine di una sfida incertissima, contro il connazionale Andreas Prommegger. Per quanto concerne gli altri azzurri, Daniele Bagozza si è fermato ai quarti e Aaron March agli ottavi.

Gli ottavi di finale iniziano proprio con Aaron March che perde per appena un centesimo contro l’elvetico Nevin Galmarini. Passa alla fase successiva, pur con qualche difficoltà, Roland Fischnaller , il quale piega il russo Igor Sluev. Strappa il pass per i quarti in modo decisamente più netto, invece, Daniele Bagozza , che supera senza problemi l’austriaco Alexander Payer.

I quarti si aprono con l’austriaco Andreas Prommegger che elimina Galmarini. Nel derby azzurro tra Fischnaller e Bagozza, il leggendario Roland dà un altra prova della sua classe piegando il connazionale per appena tre centesimi . Gli ultimi due a qualificarsi per le semifinali, invece, sono stati l’austriaco Benjamin Karl e dallo sloveno Zan Kosir.

Capitan Fisch si arrende, però, in semifinale a Prommegger. L’azzurro, dunque, deve accontentarsi di competere per il gradino più basso del podio, mentre nella Big Final andrà in onda un derby austriaco visto che Karl ha avuto la meglio su Kosir. Ad ogni modo, Kosir riesce a spuntarla contro Fischnaller, relegando l’azzurro al quarto posto. Nell’atto conclusivo, invece, Karl supera Prommegger per appena un centesimo.