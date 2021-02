Snowboard

Snowboard - Loginov vince facile a Bannoye: è in testa al PGS, March al 3° posto della generale

SNOWBOARD - Loginov vince il derby in finale contro Naumov e conquista la tappa di Bannoye dopo aver fallito il successo in casa a Mosca nella precedente gara del PGS. Con questo successo Loginov sale anche in testa alla classifica, mentre l'azzurro Aaron March scivola al 3° posto.

