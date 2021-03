Snowboard

Snowboard, Mondiali: Spettacolare Roland Fischnaller: argento nel PGS ai Mondiali di Rogla

SNOWBOARD - Ottimo inizio per i colori ai Mondiali di snowboard alpino a Rogla (Slovenia): nel PGS (Slalom gigante parallelo), il 40enne Roland Fischnaller non smette di stupire e si prende la medaglia d'argento contro il 21enne russo Dmitry Loginov, che lo anticipa per un solo centesimo.

00:01:23, 211 Visualizzazioni, 43 minuti fa