Edwin Coratti nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo, che a pochi giorni di distanza dal successo tra le porte più larghe del PGS, nella penultima tappa di Rogla, battendo nel testa a testa decisivo il polacco Oskar Kwiatkovski. Terzo podio consecutivo per il 30enne della Val Venosta, che dopo dopo i piazzamenti d'onore del PSL citato precedentemente e della prova a squadre, regala all'Italia la prima vittoria stagionale in questa specialità (parallel giant slalom). Un finale di stagione alla grande per

Percorso privo di intoppi dagli ottavi fino all'atto finale per Coratti, addirittura il migliore delle qualificazioni: agli ottavi supera il connazionale Maurizio Bormolini, ai quarti l'austriaco Fabian Obmann e in semifinale ha la meglio al photofinish sul coreano leader della generale Sangho Lee. In big final l'azzurro taglia il traguardo nettamente davanti a Kwiatkovski e torna sul gradino più alto del podio dall'ultima volta proprio nella località slovena, a due anni di distanza. Rogla un po' come la seconda casa di Edwin Coratti, dato che tre delle quattro vittorie in carriera in Coppa del Mondo sono arrivare porprio su questo pendio.

Coratti vince ancora a Rogla! Rivivi la finale

Terzo posto per Tim Mastnak davanti al proprio pubblico, mentre si ferma ai quarti di finale Roland Fischnaller, che aveva eliminato Aaron March in un altro derby azzurro nel primo turno. Nella classifica di slalom parallelo lo sloveno viene scavalcato proprio da Coratti in quarta posizione, ma l'azzurro può ancora sperare nel terzo posto con una gara da disputare, dato che il russo Dmitrii Loginov, sospeso dalle competizioni a causa delle sanzioni nei confronti della sua nazionale, dista 18 punti. Non c'è storia per le prime due posizioni, occupate a debito vantaggio da Lee e Stefan Baumeister, che nonostante la mancata presenza tra i sedici si porta a casa la coppa di specialità.

Donne, coppetta a Hofmeister Dalmasso 5ª

Germania che comunque trionfa nella località slovena, al femminile, con Ramona Hofmeister. Colpo doppio per la 25enne, dato che il successo le vale il sorpasso sulla russa Sofiya Nadyrschina per la sfera di cristallo nel PGS e la vetta della classifica di parallelo (che comprende anche il PSL) sull'austriaca Daniela Ulbing, out agli ottavi. Chiude al secondo posto e lontana dall'avversaria nella big final la giapponese Tsubaki Miki.

Da segnalare un prezioso quinto posto per Lucia Dalmasso, battura ai quarti dall'olandese Michelle Dekker, poi terza. Uno dei migliori risultati in carriera per la 24enne di Falcade, alla quindicesima presenza nel circuito maggiore, che si dimostra in gran forma dopo la small final giocata in casa a Piancavallo (persa, chiudendo ai piedi del podio). C'è speranza in chiave azzurra per un ricambio generazionale tra le donne.

