Vittoria al padrone di casa nel PSL di Mosca, 10a tappa di Coppa del Mondo, che ha visto il successo del russo Dmitriy Karlagachev sullo sloveno Zan Kosir. Può festeggiare però l'Italia, con il 3° posto di Edwin Coratti che centra il primo podio della stagione. L'atleta di Silandro non trovava un podio dal 1° marzo scorso, a Blue Mountains nel PGS, ma non entrava nella top 3 di un PSL addirittura dal 16 dicembre 2017 (a Cortina d'Ampezzo alle spalle di Roland Fischnaller). Non solo, c'è anche da segnalare il piazzamento di Aaron March che sale in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.