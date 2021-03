L’azzurro si è dovuto arrendere, per solo un centesimo, al fortissimo russo Dmitry Loginov . Esattamente come era accaduto l’anno scorso a Park City nel PSL, vi è stato uno scontro generazionale in piena regola (visti quasi 20 anni di differenza tra i due) e meno di un battito di ciglia ha impedito a “Capitan Fisch” di centrare il suo secondo oro mondiale, il primo nel PGS. Resta la bontà del percorso del nostro portacolori, che ha raccolto i frutti del duro lavoro in fase di preparazione.

Una pista molto difficile, sulla quale ho sfruttato una tavola velocissima. Sono riuscito a concentrarmi per tutta la giornata, sapevo che avrei potuto andare forte, ma a un Mondiale contano soltanto i primi tre classificati. Peccato per alcune imperfezioni che ho commesso nella big final, ma era la prima run di giornata che disputavo sulla corsia rossa, che era più rovinata e non riuscivo a fare le linee tenute nelle run precedenti sulla corsia blu. Loginov ha dimostrato di andare fortissimo e soprattutto ha 20 anni in meno di me. Ho lavorato per tutta la stagione per questo appuntamento, a gennaio ho faticato perché ho modificato qualche assetto degli attacchi senza fortuna, così son tornato al vecchio modello”, le sue parole (fonte: FISI).