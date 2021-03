E’ andata in scena quest’oggi sulle nevi di Berchtesgaden (Germania) la prova del team mixed, valida per la Coppa del Mondo di snowboard. Dopo la bellissima giornata di ieri in chiave italiana con il trionfo assoluto di Aaron March, non sono arrivate altrettante soddisfazioni.

Edwin Coratti e Nadya Ochner infatti sono stati eliminati negli ottavi di finale nel confronto con la coppia svizzera formata da Nevin Galmarini e Ladina Jenny e pertanto il loro percorso è finito qui. Nella Big Final il successo è andato al duo della Russia Dmitry Loginov/Sofia Nadyrshina, uscito vittorioso dalla sfida contro l’altra coppia elvetica composta da Dario Caviezel e da Julie Zogg. Nel confronto per il terzo gradino del podio l’hanno spuntata i tedeschi Stefan Baumeister e Selina Joerg, opposti agli austriaci Andreas Prommegger e Claudia Riegler.

