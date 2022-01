Mattinata italiana avara di soddisfazioni per la squadra tricolore di snowboardcross. Sin dalle qualificazioni si era capito che la pista russa di Krasnojarsk non fosse tra le più amate per il Bel Paese, ma il risultato odierno in Coppa del Mondo è davvero deludente, con nessun azzurro in finale.

Michela Moioli salva il salvabile al femminile agguantando una quinta piazza che la tiene comunque in corsa in chiave classifica. La lombarda è stata eliminata in semifinale e si è aggiudicata poi la Small Final.

Ad

A vincere è nuovamente la campionessa del mondo Charlotte Bankes (Gran Bretagna), che scappa via in vetta alla graduatoria. Battute la francese Chloe Trespeuch e la statunitense Lindsey Jacobellis, con l’australiana Belle Brockhoff quarta.

Snowboard Moioli: "La vittoria mi serviva, Goggia mi ha dato una mano..." 20/12/2021 A 20:13

Niente da fare invece per l’unico italiano in gara tra gli uomini, Lorenzo Sommariva, eliminato al primo turno. A vincere a sorpresa è il teutonico Martin Noerl davanti al francese Merlin Surget ed all’austriaco Julian Lueftner. Fuori subito il leader di Coppa Alessandro Haemmerle, ma gli avversari diretti per la corsa alla sfera di cristallo non ne approfittano.

Moioli si riscatta: vittoria al fotofinish sulle nevi di casa

Snowboard Ayumu Hirano fa la storia dell'halfpipe, Chloe Kim vince al Dew Tour 20/12/2021 A 11:33