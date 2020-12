Si sarebbe dovuto prendere il via in quel di Cervinia nel corso del prossimo fine settimana, ma la tappa italiana è stata depennata dall’elenco. Il ritorno alle gare, quindi, si dovrebbe spostare a Montafon, in Austria , nel weekend del 14-16 gennaio. Nel fine settimana successivo la Coppa del Mondo si sposterà in casa di Michela Moioli, a Bergamo, dal 22 al 24 gennaio. Dopodiché, invece, il calendario prosegue nelle cancellazioni. Sono saltati, infatti, gli appuntamenti di St. Lary (Francia) del 29-31 gennaio, quello di Feldberg (Germania) del 5-7 febbraio e, anche, quello di Dolni Morava (Repubblica Ceca) del 12-14 febbraio.

Al momento rimane fissata la data di Veysonnaz (Svizzera) del 20 marzo, per un calendario che, quindi, non propone che tre tappe in totale sulle 7 previste. Una Coppa del Mondo davvero in tono minore e che avrebbe ben pochi significati con un programma così ridotto all’osso. Come se non bastasse, poi, i Campionati Mondiali, che erano previsti a Zhangjiakou dal 18 al 28 febbraio, sono stati a loro volta cancellati e, per il momento, non appare nemmeno semplice trovare una soluzione alternativa per posizionare la kermesse iridata. La stagione dello snowboardcross è davvero ridotta all’osso. Quali saranno gli scenari per rendere quantomeno sufficiente il numero degli appuntamenti per definire una stagione tale?