Doppia gara importantissima per la Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Bakuriani, in Georgia. Oggi sono andate in scena le qualifiche, con ben sette azzurri che hanno superato il taglio. Al femminile la leader della classifica Michela Moioli stampa il terzo crono e si candida ovviamente in chiave podio. Al comando al momento la rivale della lombarda per la sfera di cristallo, Eva Samkova, con il crono di 1:24.69, davanti alla campionessa del mondo Charlotte Bankes. Saranno presenti alla fase ad eliminazione diretta anche Raffaella Brutto e Sofia Belinghieri, che hanno dovuto ricorrere alla seconda run, trovando rispettivamente il dodicesimo e quattordicesimo crono parziale. Tra gli uomini comanda il francese Merlin Surget in 1:17.20. Buone le performance di Omar Visintin e Lorenzo Sommariva, che centrano il sesto e settimo crono delle qualifiche. Dopo la seconda run avanti anche Filippo Ferrari, 27mo, e Tommaso Leoni, 30mo, mentre si è dovuto arrendere Michele Godino, 34mo.