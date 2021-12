Non era stato un inizio di stagione spettacolare, con il podio di Secret Garden e la cocente delusione dell’uscita prematura a Montafon che si era fatta sentire, soprattutto in chiave classifica. Serviva un riscatto e, da un fenomeno simile, è lecito aspettarselo: dopo aver vinto la prova a squadre in Austria con Lorenzo Sommariva, Michela Moioli torna al successo a livello individuale nella Coppa del Mondo di snowboardcross imponendosi davanti al pubblico di casa a Cervinia.

L’azzurra, che si era già imposta su queste nevi nell’ultima edizione del massimo circuito internazionale due anni fa, correva con tantissima pressione, ma da campionessa è venuta fuori alla grande, vincendo la Big Final al photofinish. Non è stato facile infatti battere la statunitense Faye Gulini, che si è dovuta arrendere per mezza tavola. Terza posizione per l’australiana Belle Brockhoff.

Con questo successo la campionessa olimpica riapre la situazione in chiave classifica, sfruttando anche le deifaillance altrui: l’attuale leader di Coppa, la britannica Charlotte Bankes, è stata clamorosamente eliminata ai quarti di finale, mentre la rivale di sempre, la ceca Eva Samkova, non era al via a causa del brutto infortunio rimediato a Montafon e che la costringerà purtroppo a saltare il resto della stagione olimpica.

Eliminate al primo turno le altre due azzurre presenti alle fasi finali, Caterina Carpano e Francesca Gallina.

Moioli si riscatta: vittoria al fotofinish sulle nevi di casa

Parla austriaco invece la gara maschile: questa volta però cambia il nome del vincitore, non la bandiera. A imporsi è il classe 1996 Jakob Dusek, al primo successo della carriera, sfruttando una giornata di grazia.

In una finale nella quale è stato escluso il connazionale Alessandro Haemmerle, comunque nettamente leader della classifica di Coppa grazie alla sua vittoria nella Small Final e quinta posizione conclusiva, Dusek è riuscito a giocarsi al meglio le proprie carte trionfando a sorpresa.

Alle sue spalle costretti ad arrendersi il canadese Eliot Grondin e lo spagnolo, campione del mondo in carica, Lucas Eguibar, mentre in quarta piazza ha concluso l’australiano Cameron Bolton.

Non una giornata convincente per i colori italiani: eliminato agli ottavi di finale Matteo Menconi, mentre non hanno superato l’ostacolo dei quarti di finale Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva e Michele Godino.

