Arriva una medaglia d’argento per l’Italia nella prova mista dei Mondiali di snowboardcross di Idre Fjäll 2021. A conquistarla sono stati Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, i quali in questa gara, che ricordiamo anche far parte del programma olimpico, sono stati battuti solo dagli australiani Belle Brockhoff e Jarryd Hughes. La medaglia di bronzo è andata ai francesi Leo Le Ble Jaques e Julia Pereira de Sousa. L’altra coppia azzurra in gara, quella formata da Raffaella Brutto e Omar Visintin, invece, è giunta sesta.