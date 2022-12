Inizia nel migliore dei modi la stagione per Omar Visintin. Prima gara di Coppa del Mondo di snowboardcross e primo podio per l’azzurro, che nel 2022 può vantare due medaglie alle Olimpiadi di Pechino. L’altoatesino ha chiuso al secondo posto la prova transalpina di Les Deux Alpes.

Finale di rimonta per l’atleta italiano che si è dovuto arrendere al teutonico Martin Noerl, detentore della sfera di cristallo e alla quinta affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale. Come detto, Visintin secondo, mentre terzo è il canadese Eliot Grondin, con lo spagnolo Lucas Eguibar quarto. In casa azzurra positiva anche la prova di Tommaso Leoni, eliminato in semifinale e ottavo al termine della Small Final. Una caduta invece ha messo fuori gioco Lorenzo Sommariva nei quarti.

Prima gara al femminile invece ricca di sorprese, con la vittoria, prima della carriera, per la giovanissima australiana Josie Baff. La classe 2003 è riuscita ad imporsi davanti alla più esperta transalpina Chloe Trespeuch, mentre a completare il podio c’è un altro nome nuovo, quello di Lea Casta (addirittura sedicenne). Eliminate prematuramente tutte le big, fuori nei quarti sia la campionessa olimpica Lindsey Jacobellis che la detentrice della sfera di cristallo Charlotte Bankes.

Da dimenticare il week-end della squadra tricolore al femminile. Innanzitutto è arrivato il forfait di Michela Moioli per problemi alla schiena, un brutto colpo in chiave classifica di Coppa. Poi una qualifica veramente disastrosa, con Sofia Belinghieri, Caterina Carpano e Raffaella Brutto tutte fuori dalle migliori sedici.

