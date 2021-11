Lo snowboarder Marko Grilc è morto all'età di 38 anni: la notizia è stata ufficializzata mercoledì dalla polizia austriaca. Secondo quanto riferito, ha subito una caduta fatale a Sölden, in Austria, durante uno scouting con una troupe cinematografica. Il rider sarebbe caduto durante il sopralluogo in un sito e la sua testa avrebbe urtato una roccia, invisibile perché coperta di neve, mentre probabilmente non indossava il casco. E' morto sul colpo.

Per quasi 20 anni Marko Grilc è stato un noto snowboarder del circuito professionistico, riconosciuto come uno degli atleti sloveni di maggior successo nella storia della disciplina. Ha preso parte a cinque Campionati del Mondo di snowboard, big air, halfpipe e slopestyle, 22 gare di Coppa del Mondo tra il 2002 e il 2013, con quattro podi tra cui una vittoria a Londra in big air nel 2010 e quattro partecipazioni a XGames. Ritiratosi dalle competizioni dal 2013, Marko Grilc era un rider molto apprezzato dai suoi colleghi. Da allora ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla famiglia, ai progetti video e alla promozione dello snowboard tra i bambini.

