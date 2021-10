Cortina si conferma una delle località italiane di punta per gli sport invernali. All’ormai consueto appuntamento con la Coppa del Mondo di snowboard (gigante parallelo il 18 dicembre) si aggiunge anche quello nuovissimo di snowboardcross, con la gara del 29 gennaio che inizialmente era in programma a Feldberg in Germania. “Cortina abbraccia lo sport e si dimostra ancora una volta una località ai massimi livelli, riscuotendo la fiducia della Federazione Internazionale. Il duro lavoro dello Snowboard Club, degli impianti Faloria e di tutta la località è stato apprezzato e, con questa decisione, ancora una volta valorizzato. Siamo contenti di portare lo snowboard cross a Socrepes e sarà un evento molto seguito, con Cortina e le sue montagne in diretta mondiale proprio a pochi giorni dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022”, commenta il Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina.

Sarà una prima volta assoluta per lo snowboardcross a Cortina e si gareggerà nella pista di Socrepes. Queste le parole di Uwe Beier, Race Director FIS Snowboard: “Dopo l’annullamento della Coppa del Mondo a Feldberg, in Germania, siamo molto contenti che il comitato organizzatore di Cortina abbia risposto presente alla nostra chiamata e sia in grado di recuperare questa gara di snowboard cross. Questo è stato possibile in quanto le gare originariamente programmate per l’ultimo fine settimana di gennaio sono state posticipate alla fine di febbraio. I nostri atleti gareggeranno quindi a Chiesa in Valmalenco e poi a Cortina, prima di partire per la Cina alla volta delle Olimpiadi” Il commento del presidente della FISI, Flavio Roda: “Negli anni abbiamo lavorato con il Comitato di Cortina per garantire il successo della manifestazione e siamo molto contenti di questa conferma di calendario da parte di FIS: Cortina ha un rapporto magico con la nostra squadra e portare lo snowboard cross sulle Dolomiti sicuramente sarà uno stimolo per i nostri atleti”.

