Un po’ di amaro in bocca non può non esserci. C’era la possibilità di allungare in classifica e fare un bel balzo verso la seconda sfera di cristallo consecutiva. Michela Moioli invece chiude quarta nella prima di due gare in Georgia, in quel di Bakuriani, valide per la Coppa del Mondo di snowboardcross. L’azzurra si era disimpegnata al meglio tra quarti e semifinali, ed era partita in modo incredibile nella Big Final. Purtroppo un errore a metà gara, quando era in testa, le ha fatto perdere velocità e posizioni. È venuto a mancare poi quel cambio di ritmo sul finale per agguantare il podio. Ad approfittarne al meglio è la rivale in chiave classifica di Coppa della lombarda, Eva Samkova, che riesce a trionfare: vittoria numero 16 in carriera per la ceca classe 1993. Battute la francese Julia Pereira De Sousa e la statunitense Lindsey Jacobellis. Ad aggiudicarsi la Small Final, chiudendo dunque quinta, è la campionessa del mondo Charlotte Bankes. Ora la ceca, grazie ai 50 punti guadagnati nella giornata odierna, riesce a balzare al comando della graduatoria, con sole cinque lunghezze di margine sull’italiana detentrice della sfera di cristallo: altre due gare (la prima domani, sempre in Georgia), per assegnare il titolo.