Cade ancora l’Italia del softball ai World Games 2022 di Birmingham (Stati Uniti). Le azzurre, dopo aver perso per 4-10 contro il Canada nella partita inaugurale , hanno dovuto cedere il passo alle padrone di casa degli Stati Uniti con un netto 6-0.

Il match – recupero della prima giornata – si mette immediatamente in modo favorevole per le nostre avversarie, abilissime già dal primo inning a mettere a referto quattro punti, segnati grazie a un singolo battuto a casa di Hansen, un singolo con due out due run di Pleasants e un singolo interno di Moultrie.

Dopo due turni conclusi con un nulla di fatto, gli Stati Uniti tornano prepotentemente alla carica poi nel quarto inning, aumentando il vantaggio di un’unità con Jefferson, e completano poi l’opera nel quinto con una volata di sacrificio di Michelle Moultrie che fa segnare il 6-0 definitivo.

La Nazionale italiana di softball tornerà in campo già oggi, lunedì 11 luglio, per affrontare la Cina Taipei.

