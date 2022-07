Visto il rinvio a stanotte della prima partita contro gli Stati Uniti (si gioca all’1:30), l’esordio dell’Italia ai World Games di Birmingham, in Alabama, diventa di fatto quello con il Canada. Ed è un debutto a tinte clamorose, con un 4-0 iniziale prima della feroce reazione delle canadesi, che vincono per 4-10.

La partenza azzurra è di quelle da ricordare: al terzo lancio di Anderson arriva il fuoricampo a destra di Vigna, ed è subito 1-0. Finita? No, perché Elisa Cecchetti colpisce una valida a sinistra che la porta in prima base, e da lì Longhi piazza un secondo home run che vale il 3-0. Tanto per cambiare, nel secondo inning Marrone, con due out, trova anche lei il singolo a sinistra e poi la seconda base su errore difensivo. A quel punto entra Simpson per Anderson come lanciatrice, ma il 4-0 azzurro arriva lo stesso con singolo di Vigna che manda a casa proprio Marrone.

Già nella parte bassa della seconda ripresa le canadesi si mettono a spingere con singolo di Leung, che poi segna su lancio illegale. Hayward fa il resto, con la volata di sacrificio del 4-3. Nella terza altro singolo di Febrey da 2 RBI per il sorpasso, che diventa 4-6 con Harshman nella quarta. Il sesto inning chiude definitivamente ogni questione con quattro punti che sigillano il 4-10 conclusivo.

Oltre all’impegno di stanotte contro il team americano, per l’Italia ci sarà anche quello di domani, che la vedrà opposta a Cina Taipei, il nome sportivo di Taiwan, che ieri ha sconfitto proprio il Canada per 9-4.

