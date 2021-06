Softball

Tokyo 2020, la squadra di softball australiana arriva a Tokyo con 52 giorni di anticipo

TOKYO 2020 – La spedizione australiana di softball è il primo team straniero a raggiungere il Paese ospitante delle Olimpiadi. Alla data inaugurale mancano più di 50 giorni, ma la squadra è comunque atterrata all’aeroporto di Narita per poi stabilizzarsi a Ota City in attesa di scendere in campo

00:02:03, 41 minuti fa