Antonino Pizzolato si conferma un agonista eccezionale e sale per la terza volta consecutiva sul trono d’Europa! Dopo gli ori di Batumi 2019 e Mosca 2021 nei -81 kg, il pesista siciliano centra il tris continentale a Tirana ma questa volta in una nuova categoria. Il bronzo olimpico di Tokyo ha infatti debuttato quest’oggi a livello internazionale nei -89 kg, demolendo il baby fenomeno bulgaro Karlos Nasar e firmando la miglior prestazione mondiale di sempre con 392 kg totali.

La cronaca della gara

Pizzolato entra in gara con un errore a 170 kg, misura che riesce poi a sollevare abbastanza agevolmente al secondo tentativo. Il siciliano, superato nel frattempo in classifica da altri tre atleti, si ripresenta in pedana con 175 kg sul bilanciere per la sua terza prova e completa un’alzata meravigliosa. In seguito nessuno riesce a fare meglio dell’azzurro, che vince così l’oro di specialità nello strappo davanti all’armeno Andranik Karapetyan (argento con 174 kg) e al bulgaro Nasar (bronzo con 171). 8° il secondo azzurro in gara, il classe 2001 Cristiano Ficco, con una prova valida a 160 kg e due nulli a 168.

Nello slancio Nino è l’ultimo ad effettuare il primo tentativo, sollevando brillantemente 210 kg ed ipotecando di fatto il titolo continentale assoluto. Nasar però non si arrende e mette a segno una seconda alzata magistrale da 211 kg, accorciando le distanze, ma il portacolori del CS Esercito risponde prontamente e balza nuovamente al comando nello slancio con 212 kg. Il talento bulgaro va all-in con 217 kg sul bilanciere all’ultima prova per cercare il sorpasso nella classifica di totale, senza successo.

Già certo del triplo oro, Pizzolato chiude in bellezza sollevando la stessa misura fallita dal rivale e ottenendo in un colpo solo il record mondiale di slancio (217) e di totale (392). Argento di specialità per Nasar con 211 kg, bronzo per un fantastico Ficco (206) che ha poi mancato all’ultima prova (da 210 kg) la chance di salire anche sul podio assoluto al posto del georgiano Revaz Davitadze (terzo a quota 369 kg), accontentandosi comunque di un notevole quarto posto con 366 kg complessivi.

