Giulia Imperio si consacra definitivamente a livello senior ed è la nuova Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nella categoria -49 kg. La ventenne di Grottaglie, reduce dal successo nell’ultima rassegna continentale juniores, si è imposta quest’oggi anche tra le grandi in quel di Tirana rispettando il pronostico della vigilia e portando a casa una preziosissima medaglia d’oro con 171 kg di totale. Battute l’ucraina Anhelina Lomachynska, argento con 167 kg, e la spagnola Maria Gimenez Guervos Perez, bronzo con 163.

Imperio entra in gara sbagliando il primo tentativo a quota 79 kg, misura che riesce poi a sollevare regolarmente alla seconda prova. Nel frattempo Lomachynska completa tre alzate valide e si porta in vantaggio di una lunghezza con 80 kg, mentre l’azzurra fallisce l’ultimo tentativo a 81 kg e deve accontentarsi dell’argento di strappo. Bronzo di specialità che va alla spagnola Gimenez Guervos con 72 kg.

L’ucraina non brilla successivamente nello slancio, ottenendo una sola alzata valida (la seconda) a 87 kg per un totale di 167 kg, mentre Gimenez Guervos fa percorso netto e si porta al comando nella graduatoria di specialità con 91 kg in attesa di Imperio.

La giovane pugliese si presenta così in pedana per ultima, sollevando con successo 92 kg al primo colpo e garantendosi il titolo continentale (di totale e di specialità). In seguito Giulia va a caccia di misure molto importanti per ritoccare il record personale e nazionale, non riuscendo però a completare i successivi esercizi di slancio (a 100 e 104 kg).

