“Per un atleta professionista non è facile mantenere un’alta intensità.Noi siamo abituati a partecipare a gare importanti, essere sempre sul pezzo, al non perdere mai la concentrazione. Siamo in un periodo brutto, in cui sono molti mesi che non siamo né su una pedana internazionale né nazionale, perché è tutto bloccato. Abbiamo solo la fortuna di poterci allenare. Però, preparare le gare di un certo livello per essere pronti a chiudere la qualificazione olimpica per partecipare a Tokyo e poi ritrovarsi così è stato un po' spiazzante.