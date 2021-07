Sollevamento Pesi

Olimpiadi, Antonino Pizzolato si gode il bronzo: Pizzolato: "Questa medaglia rappresenta tanto"

TOKYO, SOLLEVAMENTO PESI - Dopo il bronzo di Mirko Zanni e l'argento di Giorgia Bordignon la Nazionale di Sollevamento Pesi azzurra cala il tris di medaglie grazie ad Antonino Pizzolato che ha ottenuto uno splendido bronzo alla prima Olimpiade: "Coi 210 kg sono andato all in, è una misura che non ho mai provato neanche in allenamento e mi sono detto 'o la va o la spacca'".

00:01:39, 7 ore fa