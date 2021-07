Tripudio azzurro al Tokyo International Forum! Mirko Zanni, 23enne sollevatore di Pordenone, ha strappato un bronzo soffertissimo nella categoria -67 kg. Zanni è partito in sordina nella prima parte di strappo (145 kg solevati, al di sotto dei 147 degli Europei di questo aprile), per poi bruciare le tappe nello slancio (177 kg). Con 322 kg sollevati in totale, l'azzurro ha chiuso dietro al cinese Lijun Chen (332) e al colombiano Mosquera (331). Con i 322 kg complessivi sollevati, Zanni realizza il nuovo record italiano della categoria.

L'azzurro parte forte dai blocchi: alla prima prova di strappo solleva 145 kg, confermandosi intenzionato a migliorare il suo massimale stabilito agli Europei. Tuttavia, negli ultimi due tentativi, Zanni pretende troppo da se stesso, fallendo nell'alzare i 150 kg che lo avrebbero inserito in piena lotta per l'oro.

Nel turno dello strappo sorprende il basso punteggio del cinese Chen Lijun, l'uomo da battere: proprio come Zanni, il campione cinese fallisce nell'alzare i 150 kg e deve accontentarsi di registrare la prima alzata a 145 kg. Ne approfitta così il colombiano Mosquera, che con grande fluidità solleva 151 kg al terzo tentativo portandosi in testa.

E' nella prova dello slancio che l'azzurro di Pordenone deve addentrarsi in territori inesplorati: Han e Talib, candidati al podio, alzano subito il carico e sfondano il muro dei 320 kg complessivi. Zanni, allora si gioca il tutto per tutto con 177 kg di clean and jerk dal secondo tentativo: il secondo non va, il terzo va a segno nel tripudio dello staff azzurro.

La sicurezza del bronzo arriva con il tentativo fallito dell'uzbeko Ergashev coi 184 kg. Inarrivabili Mosquera e Chen: il cinese vince l'oro all'ultimo respiro rimontando grazie ai 187 kg sollevati nello slancio.

