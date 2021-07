Gara mai in discussione quella andata in scena al Tokyo International Forum: il divario tra il cinese Li Fabin nella categoria -61 kg è emerso palesemente già dalla prima prova. Il sollevatore cinese ha chiuso la gara con un massimale di 141 nello strappo e un 172 nello slancio (eguagliando così il record olimpico nella seconda prova), per un totale combinato di 313 kg sollevati.

Nel gruppo A ha gareggiato anche il sassarese Davide Ruiu: il classe 2002 ha disputato una prova di assoluto rilievo, migliorando il proprio record personale stabilito agli Europei di Mosca di questo aprile. Ruiu se l'è cavata nello strappo, con un'alzata di 127 kg nel secondo tentativo (ha fallito poi l'alzata di 131 kg nel terzo), e nello stacco è riuscito a spingersi fino ai 159 kg. L'azzurro, appena 20enne, si piazza al sesto posto nella graduatoria finale con un totale di 286 kg.

Tokyo 2020 Il sollevamento pesi a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 06/04/2021 A 13:09

Podio lontano dunque per Ruiu, che tuttavia ha ancora un grande magine di crescita e non era mai stato considerato come potenziale outsider per il bronzo. In cima, chiudono il podio l'indonesiano Irawan (302) e il kazako Son (294).

Nel primo pomeriggio Mirko Zanni si giocherà una medaglia nella categoria 67 kg.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 SPORT EXPLAINER: Sollevamento pesi 22/07/2021 A 12:21