Giorgia Bordignon ha nuovamente scatenato la gioia azzurra. La varesina si è portata a casa un meravigliso argento nella categoria 64kg, sollevando la bellezza di 128kg (record italiano). Un po' lombarda e un po' pugliese, la sollevatrice timida e riservata è tutta da scoprire. Quante belle sorprese nel sollevamento pesi per il Team Italiano ai giochi di Tokyo 2020. Dopo l’incredibile medaglia di bronzo di Mirko Zanni , il bis diha nuovamente scatenato la gioia azzurra. La varesina si è portata a casa un meravigliso argento nella, sollevando la bellezza di 128kg (record italiano). Un po' lombarda e un po' pugliese, la sollevatrice timida e riservata è tutta da scoprire.

Giorgia Bordignon è nata a Gallarate, in provincia di Varese, il 24 maggio 1987. Si è trasferita per motivi sportivi in Puglia, dove si allena quotidianamente, ed ha avuto la certezza di partecipare ai Giochi a giugno 2020. Nel suo palmares c'era già una partecipazione olimpica, quella ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016 nella categoria fino a 63 chilogrammi dove chiuse al 6º posto in classifica nella gara vinta dalla cinese Deng Wei, ma Tokyo rimarrà sicuramente nel suo cuore.

"Rispetto a Rio sono un po’ più tranquilla, visto che so già quello che significa salire su quella pedana. Insomma, mi sto godendo il più possibile questi momenti", aveva detto pochi giorni fa.

La storia e le vittorie

L’atleta della Polizia Penitenziaria ha iniziato ad appassionarsi ai bilanceri alla "Linea&Salute" di Somma Lombardo sotto la guida di Nicola Perri. Nella sua carriera ha vinto un oro e un bronzo agli Europei e due argenti ai giochi del Mediterraneo. Fa parte del gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria, le Fiamme Azzurre. Ha circa 9mila followers sul suo profilo Instagram. È diventata una delle campionesse azzurre più titolate della storia e ancor oggi la pesistica può essere considerato il suo hobby preferito. Giorgia è diplomata all’Istituto Alberghiero, adora la pizza su tutto e – a dispetto della grande forza fisica – fuori dalle pedane confessa di essere molto timida e riservata.

sesto posto la sua prima gara alle Olimpiadi. Oggi ci ha fatto sognare con una medaglia d'argento quasi insperata ( Cinque anni fa fece un figurone chiudendo al. Oggi ci ha fatto sognare con una medaglia d'argento quasi insperata ( la dodicesima della spedizione azzurra ). Emozione, lacrime e grande forza: Giorgia Bordignon.

