Continuano i problemi con il doping per la nazionale kazaka di sollevamento pesi. Dopo la squalifica di sei dei sette medaglia olimpici tra il 2008 ed il 2016, sono state riscontrate ulteriori positività nei controlli effettuati nell’ultimo mesi sugli atleti da parte del centro antidoping del Kazakistan. Il Kazakistan non figurava tra i paesi che sono stati estromessi dalle Olimpiadi di Tokyo per un numero elevato di casi di doping. A non avere il diritto di partecipare ai Giochi furono Egitto, Malesia, Romania e Thailandia, ma è chiaro che ora la squadra kazaka sia vicinissima dall’essere anche lei esclusa dalle prossime competizioni.

Sono due i casi più eclatanti tra gli atleti positivi: Igor Son e Zulfiya Chinshanlo, entrambi bronzo alle Olimpiadi di Tokyo rispettivamente nella categoria -61kg e -55 kg. Son aveva già saltato per doping il Mondiale Giovanile 2015 (stop di sette mesi) ed ora rischia una squalifica molto lunga visto che la seconda infrazione. Tra i positivi ci sono anche due campioni del mondo juniores: Rufina Chalkarova e Ablay Auyelkhanov. Gli altri atleti coinvolti in questo nuovo giro di positività sono Alexey Drozdov, Julia Potasova e Matvey Makrushin.

Ad

Tokyo 2020 Lasha Talakhadze conferma l'oro di Rio: è leggenda 04/08/2021 A 15:50

Sollevamento Pesi - Tokyo 2020 - Highlights delle Olimpiadi

Tokyo 2020 SOLLEVATORE PERDE L'EQUILIBRIO, MA LA CAPRIOLA È PERFETTA 04/08/2021 A 15:35