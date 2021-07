Julius Ssekitoleko, ugandese in gara nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo, è stato ritrovato a Nagoya, a circa 200 km di distanza. , ugandese in gara nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo, era sparito da Izumisano , dove la delegazione del Paese era arrivata verso la rassegna a cinque cerchi. E’ arrivata poche ore fa la buona notizia:

La polizia aveva avvistato, proprio tramite le telecamere di sicurezza presenti alla stazione di Nagoya, un uomo che somigliava particolarmente a Ssekitoleko. La ricerca è stata completata con successo, all’interno di quella che è la città con la seconda più larga comunità ugandese in Giappone: ci sono infatti 150 persone provenienti dal Paese africano.

Le autorità ritengono che Ssekitoleko abbia preso un treno dalla stazione di Kumatori, prima di prendere quello per Nagoya. In una nota, l’interessato aveva scritto “Voglio vivere in Giappone perché la mia vita in Uganda è difficile“.

Era parte di una delegazione di nove membri, due dei quali sono risultati positivi al Covid-19. Lui, però, aveva avuto test negativo. Sarebbe rientrato in Uganda nella giornata di domani, in quanto non aveva passato la selezione nei 67 kg, ma era comunque nella lista d’attesa.

