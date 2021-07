Un atleta ugandese arrivato in Giappone per i Giochi Olimpici di Tokyo è scomparso prima di presentare il suo test negativo al Covid-19, obbligatorio per entrare in territorio giapponese. Secondo l'agenzia Kyodo News, dirigenti locali e polizia stanno cercando di localizzarlo nella zona dove risiede la delegazione ugandese.

Julius Ssekitoleko, 20 anni sollevatore di pesi, non è stato trovato quando un funzionario cittadino della prefettura di Osaka ha cercato di localizzarlo per ricevere il suo campione per il test del coronavirus. Lo rende noto la città di Izumisano, sede del camp pre-olimpico della delegazione del Paese africano. L'atleta è stato visto l'ultima volta nel suo alloggio intorno alle 12:30 da un compagno di squadra, secondo i funzionari della città.

Secondo il quotidiano ugandese Daily Monitor, Julius Ssekitoleko era nella lista per le Olimpiadi ma recentemente aveva perso la speranza di partecipare a causa delle quote olimpiche e doveva tornare presto nel suo Paese. Faceva parte del primo gruppo di nove atleti, allenatori e manager ugandesi arrivati in Giappone a metà giugno. Due membri non atleti di questo gruppo erano risultati positivi al coronavirus e l'intero gruppo ha dovuto subire la quarantena.

