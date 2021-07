A una settimana scarsa dai Giochi Olimpici di Tokyo, il sollevamento pesi perde uno dei candidati alle medaglie della categoria +105 kg: si tratta di Fernando Reis, brasiliano trovato positivo in un controllo antdoping all'ormone dell'a crescita.

Al momento l'atleta, che ha 31 anni, è stato sospeso e quindi non potrà gareggiare ai Giochi che sarebbero stati i suoi terzi dopo Londra 2012 (11°) e Rio 2016 (5°). Il test risale all'11 giugno scorso ed è stato effettuato al di fuori delle competizioni. Sarebbe dovuto partire la prossima settimana, ma il comitato olimpico brasiliano ha annunciato il suo stop, appellandosi ai valori di uno sport pulito. Non verrà comunque sostituito per decorrenza dei termini d'icrizione di altri atleti.

Reis era in costante ascesa: era arrivato terzo ai Mondiali del 2018 e nel 2019 aveva vinto i Giochi Panamericani.

