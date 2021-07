Una delle grandi novità di queste Olimpiadi di Tokyo 2021 è rappresentata dalla presenza della prima atleta transgender a competere, con la neozelandese Lauren Hubbard che sarà in gara nella categoria dei -87 kg di sollevamento pesi femminili.

Per gestire l’enorme pressione mediatiche si genererà attorno all’atleta, Ashley Abbott, in rappresentanza del comitato olimpico neozelandese, ha annunciato che il team seguirà costantemente Hubbard, valutando i rapporti con la stampa.

“Lavoriamo a stretto contatto con Laurel, come con qualsiasi atleta, ma soprattutto con lei a causa dell’enorme quantità di attenzione che c’è – ha detto Ashley Abbott nelle parole riportate dall’ANSA – Stiamo valutando cosa sarà meglio per lei fare in termini di interazione con i media. Quindi, ovviamente, ci saranno dei limiti. Continueremo a lavorare con lei per assicurarci che sia sempre supportata e che comprenda l’ambiente in cui opera”.

Dopo le polemiche a seguito della qualificazione, Hubbard avrà dunque gli occhi addosso e dovrà essere in grado di gestire l’ansia per poter competere ai massimi livelli.

