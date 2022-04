Il FIM Speedway Grand Prix 2022 inizia questa primavera con 12 emozionanti round per decidere chi sarà incoronato campione entro la fine della stagione. La stagione prende il via a Gorican, in Croazia, il 30 aprile mentre la gara finale sarà il 5 novembre in una sede ancora da definire in Oceania. Discovery+ fornirà una copertura in tempo reale e senza pubblicità di ogni gara, nonché servizi interattivi. Highlights e approfondimenti sul sito web di Eurosport.

FORMATO E PUNTEGGI

Ogni round vedrà la partecipazione di 16 piloti che gareggeranno l'uno contro l'altro in 20 batterie, ciascuna composta da quattro piloti che completeranno quattro giri della pista. Al pilota vincitore di ogni batteria verranno assegnati quattro punti, due punti per il secondo, uno per il terzo e zero per il quarto. Gli otto partecipanti con il maggior numero di punti alla prima fase passano quindi a due semifinali, con i primi due di ciascuna di queste semifinali che si affrontano in finale. Il vincitore guadagna 20 punti in campionato, mentre ne vanno 18 al secondo, 16 al terzo e 14 al quarto.

Ai corridori che arrivano terzi in ogni semifinale vengono assegnati 11 o 12 punti a seconda di chi si è classificato meglio nelle batterie, e lo stesso vale per i quarti classificati con 9 o 10 punti assegnati.

I corridori classificati al nono posto o al di sotto dopo 20 manche ricevono punti campionato per ogni gara, con 8 punti che vanno al nono classificato, fino a un punto per il pilota che arriva 16°. Il pilota con più punti a fine stagione è il campione del mondo.

Pari punti

Per distinguere i corridori a parità di punti, viene per prima cosa presa in considerazione la maggior parte delle vittorie in gara, ma se anche queste sono le stesse, vengono presi in considerazione il numero di secondi, terzi e il quarti posti.

Moto

Le moto Speedway hanno motori da 500cc che funzionano a puro metanolo e non hanno freni, il che significa che i motociclisti curvano scivolando sul terreno della pista. Le moto hanno una marcia fissa e le squadre sono in grado di apportare modifiche durante una gara per prestazioni migliori. I motociclisti possono portare tutte le moto che desiderano a un round di SpeedwayGP.

Qualifiche

Le qualifiche si svolgono lo stesso giorno della gara e consentono al pilota di assicurarsi la prima scelta del numero di partenza. Ogni pilota partirà da ciascuno dei quattro cancelli almeno una volta, ma partirà da un cancello due volte. Le prove di qualificazione offrono l'opportunità di assicurarsi di avere le giuste posizioni di partenza al momento giusto.

I piloti scendono in pista in gruppi di tre, cercando di ottenere i giri più veloci in tre blocchi di due minuti. Il pilota che fa registrare il giro più veloce viene premiato con la prima scelta del numero di partenza per l'evento. Il secondo posto sceglie il successivo e questo continua fino al 16° posto selezionando l'ultimo.

REGOLAMENTO DI GARA

Quattro corridori, ciascuno con un casco rosso, blu, bianco o giallo, si schierano in ogni gara. Il pilota in rosso parte dall'interno al cancello uno, quello in blu dal cancello due, quello bianco dal cancello tre e quello giallo dall'esterno al cancello quattro. Tutti i corridori devono essere ai nastri pronti per correre quando il conto alla rovescia di due minuti dell'arbitro raggiunge lo zero o rischia la squalifica.

Bartosz Zmarzlik Credit Foto Other Agency

La corsa viene interrotta se un pilota cade. Se ciò si verifica al primo giro, l'arbitro può invitare tutti a tornare per la ripartenza se ritengono che nessuno abbia colpa. Se un pilota attraversa completamente la linea interna bianca con entrambe le ruote o lascia il circuito, si considera che si sia ritirato dalla gara, a meno che non abbia lasciato la pista per evitare un altro pilota caduto.

Squalifiche

Non essere pronti per la gara quando i due minuti raggiungono lo zero

Toccare il nastro prima che venga rilasciato (Avviso ufficiale per il movimento ma non toccare il nastro)

Essere in colpa per una caduta di un altro pilota

CHI PARTECIPA NEL 2022?

I 16 piloti sono: i primi sei corridori della serie dell'anno precedente che si qualificano automaticamente, tuttavia, il campione 2021 Artem Laguta e il terzo classificato Emil Sayfutdinov non prenderanno parte a causa del divieto FIM per gli atleti russi. Entrambi sono stati sostituiti. I primi sei sono raggiunti da tre piloti della serie Grand Prix Challenge e dal vincitore del Campionato europeo Speedway dell'anno precedente è garantito un posto. Altri cinque corridori vengono nominati dagli organizzatori della competizione e la formazione principale di 16 corridori è completata da una wild card. Altri cinque corridori sono nominati come sostituti in caso di malattia, infortunio o altre assenze dal gruppo principale, con due di questi nominati come riserve di pista per ogni round di gara.

Roster completo

Bartosz Zmarzlik (Polonia)

Fredrik Lindgren (Svezia)

Maciej Janowski (Polonia)

Tai Woffinden (Regno Unito)

Leon Madsen (Danimarca)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (Regno Unito)

Anders Thomsen (Danimarca)

Martin Vaculík (Slovacchia)

Paweł Przedpełski (Polonia)

Max Fricke (Australia)

Patryk Dudek (Polonia)

Mikkel Michelsen (Danimarca)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (Regno Unito)

Sostituti:

Andžejs Ļebedevs (Lettonia)

Jakub Miśkowiak (Polonia)

Mads Hansen (Danimarca)

Luke Becker (Stati Uniti)

David Bellego (Francia)

CALENDARIO DELLE GARE DEL GRAN PREMIO SPEEDWAY 2022

Allo stato attuale, sono previsti 12 eventi. Tuttavia, a causa della situazione politica che coinvolge Russia e Ucraina, FIM Speedway ha annunciato che l'evento che si terrà il 9 luglio non si terrà a Togliatti, in Russia. Una nuova sede deve ancora essere decisa.

Le gare

1 - 30 aprile Croazia - Stadio Milenium, Gorican

2 - 14 maggio Polonia - Stadion Narodowy, Varsavia

3 - 28 maggio Repubblica Ceca - Stadio Markéta, Praga

4 - 4 giu Germania - Bergring Arena, Teterow

5 - 25 giu Polonia - Stadio Edward Jancarz, Gorzow

6 - 9 luglio (da definire)

7 - 13 ago Regno Unito - Principality Stadium, Cardiff

8 - 27 ago Polonia - Stadio Olimpico, Breslavia

9 - 10 set Danimarca - Vojens Speedway Center, Vojens

10 - 17 set Svezia - G&B Arena, Malila

11 - 1 ottobre Polonia - Rose Motoarena, Torun

12 - 5 novembre Oceania – TBD

