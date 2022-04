L'inizio di una nuova era per il campionato del mondo di Speedway . La stagione 2022 si apre con il Gran Premio di Croazia che scatterà sabato 30 aprile allo Speedway Stadium Milenium di Gorican. Discovery + fornirà una copertura in tempo reale e senza pubblicità di ogni gara, nonché servizi interattivi. Highlights e approfondimenti sul sito web di Eurosport.

La line-up di piloti per la stagione 2022 dello Speedway Credit Foto Other Agency

Il FIM Speedway Grand Prix ritorna nella cittadina della Croazia settentrionale dopo 10 anni. Gorican, situata nella contea di Međimurje al confine con l'Ungheria, conta circa 3mila abitanti. L'ultima volta in cui si corse in terra croata prevalse il danese Nicki Pedersen. A Gorican nel 2011 si laureò campione del mondo l'americano Greg Hancock, mentre negli ultimi anni il circuito ha ospitato alcune tappe del FIM Gp Challenge. L'arena fu costruita dall'ex campione Yugoslavo Zvonimir Pavlic.

Il Programma

Il programma di gara si svolge interamente sabato 30 aprile: le qualifiche garantiscono al pilota più veloce la scelta del numero di partenza. La gara si svolge su 20 batterie da quattro piloti ciascuna, 2 semifinali e la finalissima.

Sabato 30 aprile

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19:00 (dalle 18:30 studio pre gara)

SPEEDWAY GP DI CROAZIA LIVE SU DISCOVERY +

Il Gp di Croazia sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

Elenco iscritti

Il favorito della nuova stagione è il polacco Bartosz Zmarzlik, battuto nella corsa al titolo 2021 per appena 3 punti da Artem Laguta. Il campione in carica insieme al terzo classificato Emil Sayfutdinov sono stati esclusi dalla FIM in quanto atleti russi. Uno dei potenziali outsider sarà sicuramente Maciej Janowski vincitore del Gp di apertura la passata stagione. Ci sarà la star dello Speedway sloveno Matej Zagar che ha ricevuto la wild card per l'evento croato. Il vincitore delle gare svolte nel Milenium Stadium del 2019 e 2020 (valide per il FIM Speedway Challenges) prenderà quindi parte in quella che si può definire la gara di casa. Di seguito i 15 piloti facenti parte del roster ufficile della stagione 2022.

Bartosz Zmarzlik Credit Foto Getty Images

Bartosz Zmarzlik (Polonia)

Fredrik Lindgren (Svezia)

Maciej Janowski (Polonia)

Tai Woffinden (Regno Unito)

Leon Madsen (Danimarca)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (Regno Unito)

Anders Thomsen (Danimarca)

Martin Vaculík (Slovacchia)

Paweł Przedpełski (Polonia)

Max Fricke (Australia)

Patryk Dudek (Polonia)

Mikkel Michelsen (Danimarca)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (Regno Unito)

