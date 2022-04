La nuova era dello Speedway Gp è ufficialmente iniziata con le qualifiche disputate oggi a Gorican, in Croazia. Il polacco Bartosz Zmarzlik conferma i pronostici della vigilia e stampa il miglior tempo allo Speedway Milenium Stadium. Il due volte campione del mondo ha fermato il cronometro sul 14.339, precedendo di un decimo l'inglese Bewley e il danese Thomsen.

Il polacco ha potuto così scegliere per primo il numero di gara che gli garantirà dei cancelli di partenza migliori per il Gp di questa sera.

La sessione di qualifica ha visto le condizioni dell'ovale fare la differenza in termini di prestazione. I primi run si sono rilevati decisivi e la maggior parte dei rider hanno ottenuto il loro best lap proprio nei minuti di apertura. L'organizzazione ha provveduto a bagnare la terra del tracciato dopo circa 20 minuti di qualifica rendendo però troppo scivolosa la pista per le run successive. Zmarzlik che era riuscito subito ad estrarre il massimo dalla sua moto ha potuto così difendere agevolmente il miglior tempo. Deludente il 14esimo posto di Tai Woffinden, 3 volte campione del mondo e al ritorno nello Speedway Gp.

Classifica Qualifiche Gp Croazia

1 – Bartosz Zmarzlik (Poland)

2 – Dan Bewley (United Kingdom)

3 - Anders Thomsen (Denmark)

4 – Mikkel Michelsen (Denmark)

5 – Max Fricke (Australia)

6 – Robert Lambert (United Kingdom)

7 – Martin Vaculik (Slovakia)

8 – Leon Madsen (Denmark)

9 – Maciej Janowski (Poland)

10 – Jason Doyle (Australia)

11 – Fredrik Lindgren (Sweden)

12 – Pawel Przedpelski (Poland)

13 – Patryk Dudek (Poland)

14 – Tai Woffinden (United Kingdom)

15 – Matej Zager (Slovakia)

16 – Jack Holder (Australia)

Discovery + trasmetterà tutta la stagione dello Speedway in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie. Questa sera appuntamento alle 18:30 con gli approfondimenti pre gara in studio. Alle ore 19.00 il via della gara.

Il sorteggio per il Gp di questa sera (Speedway Gp Croatia) Credit Foto Eurosport

