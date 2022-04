È Bartosz Zmarzlik il vincitore del primo Speedway Gp della stagione 2022. Il pilota polacco era risultato il più veloce già nelle qualifiche e si è dimostrato velocissimo nell'ovale di Gorican, in Croazia. Duello tutto polacco per il successo con Maciej Janowski secondo al traguardo. Completa il podio il danese Michelsen.

Batterie

I nomi più attesi non deludono nella prima serie di batterie con Lambert, Zmarzlik, Michelsen e Janowski che si aggiudicano i 3 punti. Il polacco Zmarzlik non va oltre il terzo posto nella seconda run, ma risale la classifica con 2 vittorie nelle successive heat regalando alcuni momenti spettacolari in pista. Janowski si conferma il rivale più accreditato del connazionele chiudendo al comando la fase di qualificazione con 13 punti. Eliminazioni a sorpresa per il 3 volte campione del mondo Woffinden e per Lindgren. Ecco la classifica al termine delle 20 batterie, i primi 8 si qualificano alle semifinali.

Che numero di Lambert! Evita il crash con un salvataggio epico

1 - Maciej Janowski 13pts

2 - Bartosz Zmarzlik 12pts

3 - Mikkel Michelsen 11pts

4 - Leon Madsen 11pts

5 - Matej Zagar 9pts

6 - Anders Thomsen 8pts

7 - Robert Lambert 7pts

8 - Jason Doyle 7pts

9 - Fredrik Lindgren 6pts

10 - Martin Vaculik 6pts

11 - Dan Bewley 6pts

12 - Patryk Dudek 5pts

13 - Tai Woffinden 5pts

14 - Jack Holder 5pts

15 - Max Fricke 5pts

16 - Pawel Przedpelski 3pts

Primo giro irreale di Zmarzlik, rivivi la partenza della batteria

Semifinali

Thomsen e Janowski controllano le prime due posizioni valide per il passaggio alle finali con il danese che ha la meglio per appena 8 centesimi sul traguardo. Nella seconda semifinale Zmarzlik domina la run davanti a Michelsen, nulla da fare per lo sloveno Zagar nonostante la buona partenza.

Torna lo spettacolo dello Speedway Grand Prix: prima tappa il 30 aprile

Finale

Speedway GP, Michelsen cade in finale! Toccata fatale di Thomsen

Zmarzlik, Janowski, Thomsen e Michelsen disputano la finale. Al primo start Michelsen viene toccato da Thomsen alla prima curva e finisce a terra. Si riparte e il favorito numero uno si conferma imbattibile: Bartosz Zmarzlik scatta splendidamente e gestisce la leadership per l'intera gara senza correre rischi. Secondo posto per Maciej Janowski, completa il podio un ottimo Mikkel Michelsen. Tra due settimane il secondo round a Varsavia.

Speedway GP, in Croazia vince Zmarzlik: rivivi la finale

Zero freni e l'accelerazione di una F1: lo spettacolo dello Speedway

