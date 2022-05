Speedway

Speedway GP Repubblica Ceca - Primo giro folle: Bartosz Zmarzlik è il più veloce anche nelle qualifiche di Praga

FIM SPEEDWAY GP - Bartosz Zmarzlik realizza il miglior tempo nelle qualifiche in Repubblica Ceca. Gli basta un solo giro per scendere immediatamente sotto il muro dei 15 secondi e rimanere in testa per tutta la sessione. Terza qualifica su tre in stagione per il polacco.

00:02:37, 28 minuti fa