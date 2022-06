La gara più imprevedibile tra quelle viste finora nello Speedway Gp. Patryk Dudek sorpende gli avversari con una serata in grande spolvero e vince il GP di Gemrania. Bartosz Zmarzlik non riesce per la terza volta consecutiva a tramutare il miglior tempo in qualifica in una vittoria. Può essere comunque soddisfatto per il secondo posto che lo proietta in fuga nel campionato. Sul podio anche lo svedese Lindgren. Il tracciato della Bergring Arena si è scavato con il passare della gara, rendendo le moto difficilmente gestibili in curva. Fondamentale quindi la partenza per aggiudicarsi la migliore posizione durante la prima svolta. Tutto lo Speedway Gp è disponibile in diretta integrale su Discovery+.

Batterie

Le emozioni arrivano già dalle prime heat della serata. Lambert perde il controllo della sua moto e consegna il successo a Lindgren, poi Woffinden e Vaculik vengono esclusi dalla run con l'inglese finito contro il muro dopo una caduta spettacolare. A sorpresa la wild card Huckenbeck batte al fotofinish Dudek. Zmarzlik e Janowski non sbagliano il primo turno e si prendono i 3 punti.

Woffinden si riscatta nella seconda batteria riuscendo a prevalere su Zmarzlik. Sulla pista si scavano dei solchi che rendono imprevedibile il comportamento della moto. Il gate 4 sembra quello vincente e Doyle, Dudek e Przedpelski ne approfittano. Doyle e Zmarzlik fanno doppietta nel terzo turno di gara, con il polacco messo a dura prova dal sorprendente Huckenbeck. Dudek si dimostra a suo agio sull'ovale tedesco e tiene il passo dei migliori.

Nella heat 13 Madsen finisce a terra dopo un'impennata della sua moto, incidente molto spettacolare. Colpo di scena nella successiva heat vinta da Lindgren: il leader del campionato Zmarzlik chiude quarto e resta a secco. Stessa sorte per Janowski nella batteria vinta ancora da Woffinden. Prima dell'ultima serie sono Bewley, Dudek e Lindgren nei primi 3 posti della classifica.

Woffinden si conferma in ottima forma vincendo la terza gara consecutiva, mentre di tutt'altro livello la prestazione di Janowski che resta fuori dai punti anche nell'ultima heat e viene eliminato. Si salva grazie ad un secondo posto il rivale Zmarzlik. Patryk Dudek conclude al primo posto le batterie con 13 punti all'attivo. Di seguito i qualificati per la semifinale.

1 Patryk Dudek 13

2 Dan Bewley 12

3 Fredrik Lindgren 11

4 Tai Woffinden 10

5 Bartosz Zmarzlik 10

6 Robert Lambert 9

7 Leon Madsen 8

8 Jack Holder 8

Semifinali

Dudek continua nel suo stato di grazia e vince la prima semifinale. Battaglia per il secondo posto tra Lambert e Woffinden, ad avere la peggio è il britannico che era apparso in grado di vincere il Gp durante le batterie. Lindgren domina la seconda delle semifinali con Zmarzlik a regolare Bewley per strappare l'ultimo ticket per le finali.

Finale

Dudek completa una serata da sogno tenendo la testa della corsa dall'inizio alla bandiera a scacchi in finale. Zmarzlik conquista un prezioso secondo posto in chiave mondiale, Lindgren completa il podio davanti a Lambert.

Patryk Dudek, Speedway Gp Credit Foto Other Agency

Per Dudek una vittoria davvero sorprendente, considerando che alla vigilia della gara si trovava 14esimo in classifica. Zmarzlik allunga in campionato su Janowski, 11 punti separano ora i due polacchi. Prossimo appuntamento a Gorzom, in Polonia, il 25 giugno.

