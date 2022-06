Dopo 4 pole position consecutive Bartosz Zmarzlik cede il simbolo del primato a Dan Bewley. L'inglese è l'unico a scendere sotto i 14 secondi sull'ovale di Gorzow e chiude davanti a tutti la qualifica polacca. Seconda posizione per il vincitore del Gp di Praga Vaculik, seguono gli australiani Doyle e Holder. Solo quinto Zmarzlik che spera di invertire la sorte vissuta nelle ultime gare in cui ha mancato l'appuntamento con il successo. Tutto lo Speedway Gp è disponibile in diretta integrale su Discovery+.

La cronaca

GP Poland Speedway Gp: 5° round a Gorzow, il fortino di Zmarzlik

La pista offre il massimo nelle prime battute di sessione e i best lap escono dal primo run. Dan Bewley stampa un notevole 13.944 rifilando circa un decimo al primo degli inseguitori, il ceco Vaculik. Zmarzlik non trova l'immediato feeling con la terra in cui è cresciuto e finisce dietro anche a Doyle e Holder. Circa 2 decimi il ritardo del polacco. Anche il connazionale Janowski vive un pomeriggio di difficoltà e non andrà oltre l'undicesimo posto. Nei run successivi l'umidità della pista non permette di migliorare i tempi e di fatto la situazione resta invariata.

La classifica

La starting list

Appuntamento alle ore 19:00 per la gara in diretta su discovery+.

