Dan Bewley è il primo pilota a vincere due tappe del campionato 2022 e lo fa in maniera consecutiva. Il successo di oggi a Wroclaw segue quello di Cardiff e lo porta al terzo posto in campionato. Madsen chiude al secondo posto e guadagna qualche punto su Zmarzlik con il polacco fuori dalla finale e quinto al termine del Gp. Janowski completa il podio nella gara di casa.

Che sorpresa a Wroclaw, pole per il rookie Chugunov: rivivi il giro

Le Batterie

Inizia male la serata del poleman Chugunov che viene escluso dalla heat 2 per un contatto con Lebedevs. Emozioni a non finire nella batteria che vede protagonisti Zmarzlik e Janowski, con il primo che si prende i 3 punti in volata.

Battaglia da brividi tra Zmarzlik e Janowski, rivivi la heat 4

Janowski fa bottino pieno nel secondo turno di gara e come lui tengono il passo Madsen e Lambert. Nessuno riesce ad imporsi nelle prime due corse all'Olimpico di Wroclaw. Le cadute non tardano ad arrivare, la prima è di Lindgren nella heat 9. Decisamente più pesante il crash che vede coinvolto Holder fortunatamente senza conseguenze. Lambert è in testa da solo dopo 12 batterie.

Lindgren perde l'anteriore e la caduta è inevitabile

Nella heat 13 arriva il primo successo della wild card Chugunov. Nella 16a batteria va in scena uno scontro diretto tra i due rider in lotta per il titolo: Zmarzlik precede Madsen dopo un'intensa lotta. I big non deludono e si qualificano per le semifinali: Woffinden e Janowski si candidano per la vittoria, il migliore al termine delle 20 heat è Leon Madsen. Questi gli 8 qualificati.

Leon Madsen

Tai Woffinden

Bartosz Zmarzlik

Maciej Janowski

Robert Lambert

Patryk Dudek

Mikkel Michelsen

Dan Bewley

Crash pesante per Holder, Lambert rimane in piedi miracolosamente

Semifinali

Janowski controlla senza problemi la prima delle semifinali, molto più sofferto il secondo posto di Madsen che tiene dietro per un nulla Dudek. Doppietta britannica nella seconda semifinale con Bewley e Lambert che estromettono il leader del campionato Zmarzlik dalla finale.

Zmarzlik fuori in semifinale, passano Bewley e Lambert

Finale

Dan Bewley ripete l'exploit di Cardiff e mette in fila la seconda vittoria di fila. Leon Madsen chiude secondo, rinviando ancora l'appuntamento con il primo trionfo ma accorcia nella generale su Zmarzlik. Terzo posto per Lambert davanti a Janowski.

Ancora Bewley! Trionfo a Wroclaw davanti a Madsen: rivivi la finale

