La stagione 2022 dello Speedway Gp si chiude in Polonia con il decimo appuntamento in calendario. Si corre a Torun nella Marian Rose Motoarena in quella che sarà anche la tappa conclusiva del campionato SGP2 riservato agli Under 21. L'arena è considerata una delle migliori piste al mondo ed è la casa del locale club Ks Torun. Pawel Przedpelski, Patryk Dudek e Robert Lambert gareggiano per questo team e potranno contare sulla loro conoscenza del tracciato.

La città polacca ospita la massima categoria già dal 2010 e ha incoronato campioni del mondo piloti come Greg Hancock, Tai Woffinden, Chris Holder e Bartosz Zmarzlik. Quest'ultimo avrà la sua passerella casalinga nel weekend, avendo già chiuso il discorso iridato nell'ultima gara in Svezia.



Il Programma

L'ultimo appuntamento di FIM Speedway Gran Prix si svolge interamente nella giornata di sabato 1 ottobre. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque in modo che tutti si incontrino una volta), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria. Il GP di Polonia sarà trasmesso integralmente e senza interruzioni pubblicitarie su Discovery+ ed Eurosport Player.

Sabato 1 ottobre

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19.00 (dalle 18:30 studio pre-gara)



La classifica

Bartosz Zmarzlik ha matematicamente vinto il titolo 2022 con 148 punti ed è reduce da 2 vittorie consecutive. Leon Madsen sembra poter difendere il secondo posto, in una stagione che potrebbe vederlo chiudere senza trionfi. Lotta aperta per il terzo posto finale con Dudek appena 3 punti avanti a Lambert.

1. ZMARZLIK (POL) 148 punti 2. MADSEN (DEN) 117 3. DUDEK (POL) 100 4. LAMBERT (GBR) 97 5. BEWLEY (GBR) 93

