Bartosz Zmarzlik si conferma il pilota da battere anche nel Gp di Polonia. Suo il miglior tempo nella sessione di qualificazione allo Stadio Nazionale di Varsavia davanti al danese Leon Madsen e al britannico Tai Woffinden.

Speedway GP, Round Croazia: Zmarzlik è il pilota della settimana

Ad

Sessione di qualifica radicalmente diversa rispetto a quella vista nel primo appuntamento in Croazia. Il tracciato è migliorato con il passaggio delle moto e i rider sono stati in grado di migliorare costantemente i loro tempi nelle varie run. La startlist della gara di Varsavia conta 5 piloti di casa al via, tra cui la wild card Maksym Drabik, due volte campione del mondo under 21. Presente nel paddock anche Robert Kubica, ospite d'eccezione dell'evento.

Speedway GP Speedway GP, 2° round a Varsavia: attesi 50.000 spettatori IERI A 08:43

Zmarzlik festeggia la vittoria in Croazia Credit Foto Getty Images

La cronaca

Il rookie Dan Bewley conferma la velocità dimostrata nelle qualifiche di Gorican e stampa subito il miglior tempo al termine della prima run, con il tempo di 13.472 s. Nel secondo turno fenomenale la performance del danese Madsen capace di abbassare il miglior tempo assoluto per due giri consecutivi, fermando in cronometro in 13.181 s. Il leader del campionato Zmarzlik non ci sta e si porta in vetta alla classifica nel corso del terzo tentativo in 13.107 s. Domani appuntamento alle 18.30 con lo studio pre gara, in esclusiva su Discovery +.

Speedway GP, in Croazia vince Zmarzlik: rivivi la finale

La classifica

1 - Bartosz Zmarzlik (Poland)

2 – Leon Madsen (Denmark)

3 – Tai Woffinden (United Kingdom)

4 – Martin Vaculík (Slovakia)

5 – Patryk Dudek (Poland)

6 – Max Fricke (Australia)

7 – Paweł Przedpełski (Poland)

8 – Maciej Janowski (Poland)

9 – Dan Bewley (United Kingdom)

10 – Jason Doyle (Australia)

11 – Fredrik Lindgren (Sweden)

12 – Mikkel Michelsen (Denmark)

13 – Maksym Drabik (Poland)

14 – Robert Lambert (United Kingdom)

15 – Anders Thomsen (Denmark)

16 - Jack Holder (Australia)

Speedway GP, Michelsen cade in finale! Toccata fatale di Thomsen

Lo Speedway Grand Prix 2022 è disponibile LIVE e senza pubblicità su Discovery+

Bartosz Zmarzlik vince lo Speedway Grand Prix in Croazia

Speedway Bartosz Zmarzlik vince lo Speedway Grand Prix in Croazia 05/05/2022 A 09:45