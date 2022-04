Lo Speedway sta per entrare in una nuova dimensione. Il primo FIM Speedway GP dell’era Warner Bros. Discovery Sports Events prende il via sabato 30 aprile a Gorican, in Croazia, LIVE su discovery+ dalle 18:30 con collegamenti on-site e le analisi in studio pre- e post-gara per i commenti delle leggende dello Speedway, tra cui il 6 volte campione del mondo Tony Rickardsson. Inoltre, un’ora di highlight-show andrà in onda di martedì su Eurosport 1 con le fasi salienti di ogni tappa dello Speedway GP.

A partire dalla storica ouverture dello Speedway Stadium Milenium di Gorican, ogni evento sarà prodotto in esclusiva da Warner Bros. Discovery Sports con il meglio dell’avanguardia tecnologica fra spider cam, jimmy jib, super slow-motion, battiti cardiaci e tempi di reazione per andare a fondo di uno sport vissuto ruota a ruota: un’offerta editoriale e digitale da dietro le quinte e con video explainer per diffondere anche in Europa uno dei motorsport americani più amati e spettacolari grazie a una nuova brand identity e nuove fan base.

Lo scorso ottobre la FIA Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e Discovery Sports Events hanno annunciato una nuova era dello Speedway, che per i prossimi dieci anni sarà promosso e trasmesso dalle piattaforme di Warner Bros. Discovery, riunificato nel campionato FIM Speedway GP che comprende Qualifiche, SGP2, SGP3 e il FIM Speedway of Nations.

Il calendario 2022 FIM Speedway World Championship:

30 aprile: FIM Speedway GP of Croatia, Gorican

14 maggio: FIM Speedway GP of Poland, Warsaw

28 maggio: FIM Speedway GP of Czech Republic, Prague

4 giugno: FIM Speedway GP of Germany, Teterow

25 giugno: FIM Speedway GP of Poland, Gorzów

13 agosto: FIM Speedway GP of Great Britain, Cardiff

27 agosto: FIM Speedway GP of Poland, Wroclaw

10 settembre: FIM Speedway GP of Denmark, Vojens

17 settembre: FIM Speedway GP of Sweden, Malilla

1 ottobre: FIM Speedway GP of Poland, Torun

5 novembre: FIM Speedway GP of Oceania, TBC

I piloti del 2022 FIM Speedway World Championship:

#95 Bartosz Zmarzlik (Poland), #71 Maciej Janowski (Poland), #66 Fredrik Lindgren (Sweden), #108 Tai Woffinden (Great Britain), #30 Leon Madsen (Denmark), #46 Max Fricke (Australia), #69 Jason Doyle (Australia), #505 Robert Lambert (Great Britain), #105 Anders Thomsen (Denmark), #54 Martin Vaculik (Slovakia), #323 Pawel Przedpelski (Poland), #155 Mikkel Michelsen (Denmark), #692 Patryk Dudek (Poland), #25 Jack Holder (Australia), #99 Dan Bewley (Great Britain)

