Lo speedway sta per scrivere una pagina di storia dello sport. La tedesca Celina Liebmann, infatti, diventa la prima pilota donna a correre in una serie finale di FIM Speedway.

Liebmann, 20 anni, ha ricevuto la wild card per la FIM SGP2 di Praga (Repubblica Ceca) e non vede l'ora di sfidare le giovani stelle più brillanti di questo sport nel campionato del mondo FIM Speedway Under 21.

Ad

In una nuova era del FIM Speedway sotto la guida del nuovo promotore globale Discovery Sports Events, il campionato è stato rinominato SGP2 e si svolgerà sabato sullo stesso traccuiato del FIM Speedway GP di Praga.

Speedway Bartosz Zmarzlik, l'eroe dello Speedway che ha conquistato la Polonia 19/05/2022 A 07:46

La bavarese, originaria di Albaching (50 km a est di Monaco), ha totalizzato ben sei punti nella gara di qualificazione SGP2 a Daugavpils, in Lettonia lo scorso 7 maggio, battendo una serie di piloti che militano nei massimi campionati europei. Liebmann ha anche gareggiato nella seconda divisione la scorsa stagione e ora partecipa regolarmente a numerose competizioni tedesche. La giovane centaura non teme di mettersi alla prova contro le stelle della SGP2 nella capitale ceca.

Conosco tutti questi ragazzi e ho corso contro tutti loro sulle 250 cc. Sono davvero motivata per Praga. Davvero non vedo l'ora. Quando ho appreso la notizia della mia convocazione, sono rimasta scioccata. Ero davvero al settimo cielo. Non avrei mai pensato di ottenere una wild card.

La ragazza racconta che avrebbe avuto altri programmi, che andranno evidentemente rivisti: "Mia madre aveva comprato i biglietti per un concerto per me e per lei quel fine settimana, ma ora andrò invece a Praga ed è la più grande possibilità che abbia mai avuto".

Lo Speedway è privo di eventi di alto profilo per sole donne, ma questo non è stato un ostacolo per Celina: "Forse una gara femminile a volte sarebbe carina, ma io voglio correre contro i ragazzi. Posso migliorarmi molto di più. Ho sempre voluto essere la ragazza numero 1 al mondo. Mi vedo in effetti come la numero 1, perché non conosco nessun'altra che abbia raggiunto i miei traguardi. Al momento, voglio andare più in alto che posso e fare del mio meglio”.

La prova non la spaventa: “Sono sempre rilassata in pista e anche nei giorni del Campionato del Mondo. Sono elettrizzata ora, ma il giorno della gara sarò rilassata. Ascolterò solo la mia musica preferita e mi divertirò con i miei amici. Voglio divertirmi in pista. Se mi diverto, faccio punti".

François Ribeiro, il direttre di Discovery Sports Events, festeggia la possibilità di dare visibilità ai giovani e quella di appianare sempre più le differenze di genere: “Eravamo già estremamente entusiasti per il primo round SGP2 in assoluto e il nostro entusiasmo è cresciuta con la notizia che Celina correrà a Praga. Con un'ottima prestazione nei turni di qualificazione e nelle altre gare, questa opportunità è ben meritata e non vediamo l'ora di vederla correre in uno dei luoghi più iconici di questo sport. Auguro buona fortuna a Celina e ai suoi rivali SGP2 questo venerdì e non vediamo l'ora di vedere in pista la prossima generazione di piloti dello Speedway GP”.

Speedway GP Zmarzlik si salva di piede dalla caduta! Rivivi la semifinale 14/05/2022 A 21:11