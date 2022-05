Speedway

Power of Sport: Bartosz Zmarzlik, l'eroe dello Speedway che ha conquistato la Polonia

A soli 27 anni, Bartosz Zmarzlik ha vinto cinque medaglie mondiali e due titoli nello Speedway. E quest'anno è il grande favorito per la conquista del suo terzo campionato del mondo. Il pilota polacco è diventato una superstar in Polonia, il suo Paese natale, dove migliaia di tifosi affollano gli stadi per vederlo in azione.

00:06:04, 25 minuti fa