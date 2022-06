Speedway

Power of Sport: Boguslaw Nowak, la leggenda che insegna speedway su una sedia a rotelle

Nel sesto episodio di Power of Sport, facciamo conoscenza con Boguslaw Nowak. Campione polacco nello speedway, è rimasto paralizzato in seguito a un brutto incidente in gara ma non ha perso la passione per il suo sport. La sua carriera di allenatore gli ha permesso di trasmettere il suo enorme bagaglio di conoscenze alla nuova generazione di piloti polacchi, incluso Bartosz Zmarzlik.

00:03:17, 2 ore fa