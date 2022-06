Anders Thomsen esulta nell'arena di Gorzow e trova il primo acuto stagionale. Sempre costante il rider di casa Zmarzlik che si conferma sul podio e allunga sui rivali nel campionato. Ottime prestazioni per il ceco Vaculik (2°) e per il polacco Dudek (4°), i più recenti vincitori nei Gp di Praga e Teterow.

Bewley batte Zmarzlik in qualifica, rivivi il suo giro

Ad

Le Batterie

Speedway GP Lindgren, vittoria mozzafiato e caduta dopo il traguardo UN' ORA FA

La pioggia anticipa l'inizio della gara e allaga la pista di Gorzow. La prima heat si disputa in condizioni molto scivolose ed è Doyle ad emergere vincitore, problemi tecnici invece per Fricke.

Pista allagata, nessun problema per Doyle: rivivi la heat 1

Nella seconda heat il leader del campionato Zmarzlik non brilla e si deve sudare il terzo posto contro la wildcard Wozniak, si conferma veloce il poleman Bewley. Subito davanti anche Janowski e Vaculik, due dei pretendenti al titolo.

Zmarzlik fatica sul bagnato, battaglia al limite con Wozniak

Nella sesta batteria si sblocca Zmarzlik, ma regalano spettacolo Lindgren e Janowski nel duello per il secondo posto. Doppietta danese nella heat 7 con Thomsen davanti a Michelsen.

Zmarzlik parte a razzo ma che duello tra Janowski e Lindgren!

Bewley si inventa un sorpasso all'esterno decisivo su Woffinden nel terzo turno e si conferma tra i rider di serata. Tra le corse più emozionanti di serata quella vinta in rimonta da Lindgren che batte Lambert in volata.

Che classe Bewley! Rivedi il sorpasso all'esterno su Woffinden

Tra i piloti più in forma sicuramente il vincitore della tappa di Praga Vaculik, mentre serata difficile per Janowski e Woffinden entrambi esclusi dalle semifinali. Dudek prenota un la qualificazione vincendo la heat 15, nel finale Zmarzlik riesce ad avere la meglio su Vaculik nell'ultima batteria.

1. Martin Vaculik - 13

2. Dan Bewley - 12

3. Bartosz Zmarzlik - 11

4. Patryk Dudek - 11

5. Anders Thomsen - 9

6. Robert Lambert - 9

7. Leon Madsen - 8

8. Jason Doyle- 8

Lindgren, vittoria mozzafiato e caduta dopo il traguardo

Semifinali

Nella prima semifinale Lambert ci prova fino all'ultimo, ma il posto in finale è di Dudek e Vaculik. Quarto Madsen più staccato. Nella seconda run sono Thomsen e Zmarzlik ad esultare, a sorpresa resta fuori dalla finale Bewley insieme a Doyle.

Finale

Dominio assoluto di Anders Thomsen nella finalissima. Il danese mantiene la testa dallo start e non si fa avvicinare dagli avversari. Vaculik si deve accontentare del secondo posto, chiude il podio Zmarzlik che paga una partenza poco brillante. Quarta posizione per l'altro idolo di casa Dudek.

Capolavoro di Thomsen, battuti Vaculik e Zmarzlik: rivivi la finale

Zmarzlik allunga ancora in campionato (+18 su Madsen), Vaculik continua la rimonta iniziata a Praga due gare fa. Prima vittoria per Thomsen che si era presentato a questo appuntamento 13esimo in classifica.

"Cos'è lo Speedway? È adrenalina, è una versione diversa dei 100 metri"

Speedway GP Che classe Bewley! Rivedi il sorpasso all'esterno su Woffinden UN' ORA FA